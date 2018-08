Na festivalu Mácháč vjelo auto do lidí. Řidič nadýchal 1,36 promile

K dramatické události došlo na tanečním festivalu Mácháč 2018 v sobotu před 22. hodinou u hlavní brány, která vede na pláž Klůček.

"Osmačtyřicetiletý muž z Prahy nejprve i přes zákazové dopravní značení a zátarasy projel svým osobním vozidlem tovární značky Audi S8 cestu určenou pro pěší návštěvníky festivalu až k hlavní vstupní bráně u pláže Klůček, kde ho zastavila pracovnice bezpečnostní služby," popsala začátek incidentu mluvčí libereckých policistů Ivana Baláková.

Žena řidiči zakázala, aby jel branou dál a zakázala mu také, aby couval, protože za ním šli po pěší stezce lidé. Řidič se ale s autem rozjel dopředu. Kolem brány se přitom pohybovali opilí lidé, kteří auto ignorovali.

Zdroj: Policie Nehoda na festivalu Mácháč

"Musela rychle zasáhnout ochranka, která hlasitým křikem návštěvníky varovala, aby ustoupili. Vozidlu se ale nedokázala vyhnout 43letá pracovnice soukromé bezpečnostní agentury, kterou vůz natlačil na stěnu zábrany a přivodil jí tím lehké poranění na ruce," uvedla Baláková.

Muž nadýchal 1,36 promile alkoholu. Policisté ho zadrželi a převezli do cely. "On se hájí tím, že si před branou posunul ovladač automatického řízení do nesprávné polohy omylem, čímž se stalo, že vozidlo popojelo," dodala policejní mluvčí.

Muž zůstává i v neděli v policejní cele. Policisté ho chtějí stíhat pro přečiny ublížení na zdraví z nedbalosti ve stádiu pokusu, obecného ohrožení z nedbalosti ve stádiu pokusu a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to si může pobýt až tři roky ve vězení.

Kromě toho policisté řešili na festivalu drobné drogové delitky mezi návštěvníky akce, které kvalifikovali jako přestupek. V neděli budou hlídat, v jakém stavu jsou řidiči, kteří z festivalu odjíždějí.

V noci na neděli řešili ještě jeden vážnější incident, kdy se třicetiletá žena z Plzně vypravila do míst, kam měli návštěvníci vstup zakázaný. Následně napadla ochranku a zdravotníka. Nadýchala 2,11 promile. Napadala i policisty, kteří ji vezli na záchytku. Muže zákona se snažila pokousat, v autě kopala tak agresivně, že dokonce poškodila okno policejního vozu. Teď jí za přestupek hrozí pokuta až 10 tisíc korun.