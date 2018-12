Na Maďary se hrne hromada přesčasů, tisíce jich vyšly do ulic!

Levicová opozice, studentské spolky, ale i běžní občané a odbory. V Budapešti minulý týden lidé vycházeli s transparenty do ulic čtyřikrát - nedělní protesty ale byly největší.

"Chceme tu mít demokracii. Přála bych si žít v zemi, kde se můžu svobodně rozhodnout, co dělat, a kde není nic, co by to rozhodovalo za mě," svěřila se jedna z demonstrantek.

Protesty se konaly i v dalších šesti městech. Vše odstartovalo schválení novely zákoníku práce - přezdívané otrocký zákon. Navyšuje dobu, po kterou lidé zůstanou déle v práci - a povoluje, aby přesčasy byly propláceny až do tří let. Pokud ji prezident podepíše, odbory hrozí stávkami po celé zemi.

Dav dorazil až k sídlu parlamentu - tam mu ale v cestě stála policie. Na rozdíl od čtvrtka se větší potyčky nekonaly. Lidé vyjadřovali frustraci také nad omezováním svobody médií a poplašnými zprávami o běžencích.

"Migranti nezaplavují zemi, to je nesmysl. Nikdo nechce v Maďarsku zůstat a mladí lidé tu také nevidí budoucnost," zlobí se Karola.

Nespokojenost Maďarů s autoritářskou vládou Viktora Orbána podle demonstrantů narůstá. Sněmovna minulý týden rovněž schválila kontroverzní zákon, který umožňuje, aby ministr spravedlnosti jmenoval předsedy správních soudů a dohlížel na jejich rozpočet. Kritici namítají, že tím se narušuje dělba moci.