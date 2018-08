Na Mallorce zemřel mladý Čech. Skákal do vody, spadl na skálu

Tragicky skončila dovolená na Mallorce pro mladého Čecha. Mladík narozený v roce 1994 chtěl skočit do vody, ale dopadl na skálu a zemřel. Na dovolené na španělském ostrově byl s kamarády.

Tragédie se podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové stala už v pátek. "Mělo se to stát včera večer kolem půl osmé ve městě Manacor, který leží ve východní části ostrova Mallorca," řekla Lagronová portálu TN.cz.

Skupina kamarádů se koupala a mladému Čechovi pravděpodobně nevyšel skok do vody. "Tělo bylo nalezeno ve skalách v místě S’illot. Dle výpovědi svědků k úmrtí došlo skokem do vody ve skalnaté oblasti. Muž skákal ze skály dolů a bohužel neskočil do vody, ale dopadl na skálu," popsala mluvčí Lagronová.

Případem už se zabývá místní policie. "Svědky, což byli nejspíš jeho kamarádi, kteří tam byli s ním, nyní vyslýchá policie a celá událost se bude ještě dál vyšetřovat. Přivolali na pomoc lékaře, ale vzhledem k tomu pádu se ho už nepodařilo oživit,“ uzavřela mluvčí Michaela Lagronová.