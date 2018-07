První řeky stouply na povodňový stupeň! ČHMÚ upravil výstrahu

Na Moravě a ve Slezsku stále vydatně prší. Český hydrometeorologický ústav vydal upravenou výstrahu před silným deštěm. Platí pro východní část republiky nejméně do čtvrtka večer. Hladiny některých toků už začaly stoupat.

Severovýchod Česka dál bičují prudké lijáky. Nejvíce přes noc napršelo v Beskydech, kde měřící stanice zaznamenaly během 24 hodin téměř osmdesátimilimetrový úhrn srážek. "Srážkové úhrny se pohybují až kolem pěti milimetrů za hodinu v Jeseníkách a v Beskydech kolem osmi milimetrů za pouhou hodinu," vypočítává meteoroložka Dagmar Honsová.

Vydatné lijáky přitom nemají ustávat. Bundy a deštníky podle meteorologů v této oblasti lidé neodloží minimálně do pátku. ČHMÚ teď upravil výstrahu, kterou před vydatnými srážkami vydal už v úterý.

Od středečních 14 hodin až do pátečního dopoledne platí pro Frýdecko-Místecko varování před extrémními srážkami. Velmi vydatný déšť by měl udeřit v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Tato výstraha je v platnosti znovu od středečního odpoledne do čtvrtečních 18 hodin, potažmo pátečního dopoledne.

Meteorologové stále varují také před povodněmi. Výstraha na úrovni povodňové pohotovosti platí především pro Frýdecko-Místecko a Karvinsko. Nižší stupeň nebezpečí pak hrozí v části Olomouckého a zbytku Moravskoslezského kraje.

Některé menší toky už během středy přesáhly první stupeň povodňové aktivity. Hladina je vyšší na Ondřejnici, Olečné, Lučině a Ropičance. Riziko může hrozit i na některých větších řekách v podhůří.

Na východě republiky je také výrazně chladněji. Navíc se k dešti přidal i silný vítr. Zatímco na Plzeňsku se tak teploty pohybují kolem pětadvaceti stupňů, Ostrava hlásí ochlazení a pouhých sedmnáct stupňů. Slunečné počasí by se mělo vrátit zase o víkendu.