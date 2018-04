VIDEO: Vyplula jaderná elektrárna! Takhle ji spustili na moře

V ruském Petrohradu spustili na vodu kontroverzní plovoucí jadernou elektrárnu. V budoucnu by měla zásobovat přístav a základny v Arktidě. Organizace na ochranu životního prostředí proti plavidlu protestují.

Plovoucí elektrárna nese název Akademik Lomonosov podle zakladatele ruské fyzikální chemie Michaila Vasilijeviče Lomonosova. V sobotu opustila loděnici v Petrohradu, míří přes Baltské moře a kolem Skandinávského poloostrova do Murmansku, píše portál tvnoviny.sk.

V přístavu vloží do reaktorů elektrárny jaderné palivo. V budoucnosti by mělo plavidlo zásobovat přístavní město a ropné vrty na ruském Dálném východě. Samotné uvedení do provozu je ale plánováno až na rok 2019 pro arktickou oblast při pobřeží Čukotky.

Plavidlo je asi 144 metrů dlouhé a 30 metrů široké. Pohybuje se průměrnou rychlostí sedm kilometrů za hodinu. K čukotskému přístavu Pevek má dorazit příští rok v létě. Elektřinou bude zásobovat přibližně 200 tisíc lidí.

Ruský projekt vyvolal kritiku ze strany ochránců životního prostředí. V čele s organizací Greenpeace ho ekologové označují za "plovoucí Černobyl". Snaží se tak upozornit na riziko spojené s jadernou elektrárnou.