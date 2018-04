Na oběžné dráze vznikne luxusní hotel! Turisté tam budou už brzy

Americká společnost Orion Span přišla s ambiciózním plánem. Do tří let chce na oběžné dráze Země vybudovat luxusní hotel. První turisté mají zamířit do vesmíru už v roce 2022. Případný zájemce si však musí připravit pořádný balík. Cena pobytu se totiž pohybuje okolo 190 milionů korun.