Na Pustevnách mají unikátní ledové sochy. Láká zamrzlé peklo

Takový nával návštěvníků by určitě brala každá galerie. Pravda, bylo by v nich o pár desítek stupňů tepleji, ledové výtvory, které mají na Pustevnách, by ale sotva vydržely do večera.

Na celý týden se na Pustevnách dva obří stany proměnily v ateliéry. Šestice řezbářů tu vypila litry horkého čaje, občas i něčeho ostřejšího.

"Na draka se spotřebovalo asi 200 kostek ledu, což je skoro polovina, co jsme tu na Pustevny přivezli," řekla TV Nova spoluorganizátorka akce Dita Korčák.

Místo jemných dlátek a štětců si umělci vystačili s vrtačkou, motorovou pilou nebo sekerou. Výsledek ale stojí za to - do sebemenšího detailu propracované postavy a pohádkové bytosti.

Nejvíc lákalo návštěvníky ledové peklo. Jen málokdo odolal, aby si nevyzkoušel pocit, když se hříšníci pod dozorem čertů vaří v kotli.

Ledové sochy budou zdobit Pustevny nejméně do konce ledna. Ze zlodějů tu strach nemají - ukrást třeba sedmitunového draka by mohl zkusit snad jen zkušený jeřábník. Za to obleva by díla proměnila jako mávnutím kouzelného proutku v kaluže vody.