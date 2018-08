Na Sicílii vybuchla sopka Etna. Láva tryskala do výšky 150 metrů

Sicilská Etna - jeden z nejaktivnějších a nejničivějších vulkánů na světě - se probudila k životu. Ze čtvrtka na pátek chrlila lávu a popel do výšky několika stovek metrů.

Podle italského Národního institutu geofyziky a vulkanologie (INGV) se sopka probudila už koncem července. Nicméně až v noci ze čtvrtka na pátek z ní začala tryskat láva 150 metrů vysoko. Záznam erupce zveřejnil italský deník La Repubblica.

Na dvou místech se z kráteru vylily dva proudy lávy a tekly až několik stovek metrů. S erupcí pokračovala sopka i v pátek, kdy z ní stoupala mohutná oblaka dýmu a popelu. Zatím nebyla nařízena evakuace okolních vesnic a měst a není hlášen žádný zraněný.

Etna je jednou z nejaktivnějších sopek na světě - poslední erupce se odehrála před 17 měsíci. V březnu roku 2017 při svém výbuchu zranila osm lidí. Vulkán je starý půl milionu let a má za sebou ničivou historii. Od 17. století se odehrálo nejméně 60 erupcí. K nejničivější došlo v roce 1669, kdy láva zničila nejméně deset vesnic.



Začátkem tohoto roku britský tým vědců v čele s doktorem Johnem Murrayem zjistil, že se Etna každým rokem pomalu přibližuje ke Středozemnímu moři, což může mít katastrofální následky. Každý rok se posune zhruba o 14 milimetrů.



Její posun může znamenat obrovské erupce, ale také sesuvy půdy. Murray však zdůrazňuje, že to může trvat až tisíce let, než se posun sopky dostane do kritického fáze.