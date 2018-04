Na silnice se vrátili dělníci, kolony se tvořily okamžitě. Měly až 7 km!

Uzavírky nebo omezení, objížďky a kolony. V to se momentálně proměnily české silnice a dálnice. Stavební sezóna naplno začala a vyhrál ten, kdo nevyjel. Asi nejhorší to bylo na dálnice D1, kde už stroje pracují na pěti místech.

reklama

Od úterka přibyly opravy úseků u Ostředku, Koberovic a Velkého Meziříčí. A po velikonočních svátečních dnech to bylo pořádné peklo. Před omezeními se tvořily mnohakilometrové kolony pomalu jedoucích aut. Ta u Velkého Beranova měřila až sedm kilometrů.

Dálnice mezi Prahou a Brnem se opravuje už na celkem 39 kilometrech. V omezeních musí řidiči jezdit ve zúžených pruzích a maximálně povolenou osmdesátkou. Když budou moc spěchat, připlatí si tisícovku jako pokutu - hned na třech úsecích totiž rychlost hlídají nebo brzy budou hlídat kamery.

A problémy nejsou jen na dálnici D1. Uzavřený je i Brněnský most - hlavní průtah Jihlavou. Doprava ve městě na objízdných trasách hlavně v ranní a odpolední špičce kolabovala. Projet napříč Jihlavou trvá běžně osm minut - v úterý to bylo minut 23. Tak to v Jihlavě přitom vypadat až do konce října, kdy oprava mostu skončí.

Doprava ale kolabovala i ve východních Čechách. Opravovat se tam začal hlavní tah mezi Chrudimí a Pardubicemi. Řidiči popojížděli v dlouhých kolonách třeba i hodinu.

A podobně rozsáhlé uzavírky nebo omezení, a tudíž i objížďky a kolony, čekají nově řidiče třeba i v Třebíči mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem nebo na dálnicích v okolí Prahy i Brna.