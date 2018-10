Na sněhu, nebo na blátě? Expertka nastínila, jaké budou Vánoce

I když to venku ještě vypadá na léto, meteorologové už teď předpovídají, jaké by mohli být letošní Vánoce. Dočkáme se sněhu, nebo budou opět na blátě?

Je to každoroční téma - sotva skončí léto, lidé už se začínají zajímat o to, jaké budou Vánoce. Ačkoli je předpovídat počasí více než dva měsíce dopředu něco jako věštění z křišťálové koule, meteorologové se o to pokoušejí. Vytvářejí dlouhodobé modely, u kterých vycházejí z dat za uplynulé roky.

"Meteorolog je na tak dlouhé předpovědi počasí krátký, můžeme si ale pomoct sezónními předpověďmi. Ty vydávají velká evropská a americká meteorologická centra a snaží se postihnout, jak by to mohlo vypadat ve výhledu," vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová.

Podle nich by měly teploty ve střední Evropě být v prosinci výrazně teplotně nadprůměrné. "Z toho bychom mohli usuzovat, že mnoho sněhu v prosinci nebude. Pravděpodobnost a úspěšnost těchto modelů je ale jen 65 - 70 %," upozornila Honsová.

Podle meteoroložky si můžeme pomoci takovou berličkou: "Na Adama a Evu čekejte oblevu." Jde o pranostiku, která vznikla v 17. století, kdy si už naši předci začali všímat toho, že před Vánoci k nám přijde teplé jihozápadní a západní proudění. Proto sníh na Vánoce u nás byl vždy raritou. V průměru jsou bílé Vánoce v nížinách jednou za osm let.

"Bílé Vánoce už jsme dlouho neměli, takže podle statistiky na ně jednoznačně nárok máme, ale kdybych si měla vsadit na počasí, řekla bych, že v nížinách budou spíše na blátě," myslí si Honsová.

Pokud byste si chtěli užít skutečně bílé Vánoce, museli byste si je posunout nejlépe na březen. "V posledních letech se s pravou ladovskou zimou v nížinách setkáváme až v druhé polovině března," dodala meteoroložka.