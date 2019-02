Na stařenku se vrhla ohromná doga, žena zemřela v nemocnici

Ke strašlivému napadení došlo v obci Pihel ve sředu 13. února kolem půl jedné po poledni. Na seniorku (†91), která se pohybovala za pomoci chodítka, se vrhla argentinská doga. Pes ženu srazil k zemi na veřejné cestě, kousal ji a vláčel po zemi.

"Napadené pomohla místní obyvatelka Lenka a její přítel Martin, kteří od ní psa odehnali a postarali se o ni do příjezdu sanity zdravotnické záchranné služby. Jejich statečný zásah proti rozzuřenému psovi nebyl úplnou samozřejmostí, protože oba riskovali, že se jeho agrese obrátí proti nim. Za to, jak se zachovali, jim patří velký respekt," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

Seniorka utrpěla zranění v obličeji a na temeni hlavy, na nohách i rukách. Stařenku odvezli do českolipské nemocnice. Policisté již předběžně vyslechli majitele psa, ten tvrdil, že to bylo poprvé, co mu pes utekl. Někteří z místních tvrdí, že ale doga po cestě pobíhala již několikrát, lidé z ní měli strach.

Stařenka ale v pátek zemřela, zveřejnila policie. "Případ si převzala služba kriminální policie a vyšetřování, která bude nyní zjišťovat souvislost mezi zraněními, které žena utrpěla a jejím úmrtím. Za tímto účelem si vyžádáme znalecké posudky z oboru zdravotnictví. Právní kvalifikaci případu určíme až po nashromáždění všech potřebných podkladů," doplnila Baláková.