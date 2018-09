Svatba v Ulici málem nebyla! Na poslední chvíli měnili scénář

Terezu Jordánovou si všichni pamatují ještě jako mladou slečnu, která sotva nastoupila na gymnázium. Už brzy z ní ale bude paní Kučerová. I když bude chtít ještě na poslední chvíli veselku zrušit.

Tvůrci seriálu nejprve plánovali, že se po letech na svatbě sejde celá Jordánovic rodina. Jenže jen pár dní před natáčením si představitelka Báry Jordánové Tereza Brodská docela ošklivě zranila nohu, a tak ji místo natáčení čekalo několik týdnů na lůžku. Celé svatební natáčení tak bylo nutné ze dne na den překopat.

"Do poslední chvíle jsme s ní počítali, nakonec se to ale nepodařilo. Zachránila nás naše dramaturgyně a herci, konkrétně Lucka Juřičková s Alenkou Mihulovou, které převzaly v podstatě všechny její texty," popsal produkční seriálu Viktor Dražský.

Další komplikací bylo těhotenství herečky Anety Krejčíkové alias Gábiny Pumrové. Když se svatba natáčela, byla už v osmém měsíci, a skrýt bříško tak nebylo vůbec jednoduché. Na svatební šaty musely kostymérky čekat až na poslední možný termín. S Anetou nakonec našli obchod, který měl takové šaty na těhotnou postavu, že bříško skoro nebylo vidět.

Samotné místo pro natáčení svatby v seriálu Ulice se vybíralo poměrně dlouho. "Natáčení jsme připravovali dva měsíce dopředu, ale už nějaké tři čtyři měsíce dopředu jsme potřebovali vědět, kde budeme točit, abychom si termín zamluvili. Nakonec jsme se rozhodli pro Škvorec, který byl pro nás naprosto ideální, protože statek je rozlehlý a dokázali jsme tam natočit všechno, co jsme potřebovali," vzpomínal Dražský.

A nebyla by to asi Ulice, kdyby svatba proběhla tak, jak má. Jaké další komplikace ještě nastanou? Na to se dívejte tento týden vždy v 18:25 na Nově! Předchozí díly si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.

