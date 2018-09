Na těchto letištích jde o život! Nechystáte se tam na dovolenou?

Jsou to místa, kde musí piloti odvádět velmi nadstandardní práci a být v permanentní pohotovosti. Kombinace nadmořské výšky s nevyzpytatelnými bočními větry nebo třeba i krátké přistávací dráhy tady dokážou posádky letounů často nepříjemně překvapit. Která letiště patří mezi nejnebezpečnější na světě?

"Když se budeme bavit o nejnebezpečnějších letištích světa, ta se nacházejí hlavně v Asii kolem Himalájí. Je to třeba letiště Lukla v Nepálu nebo Paro v Bhútánu," vypočítává pilot Jan Zemánek.

Do žebříčku top 10 nejnebezpečnějších letišť patří určitě i letiště na ostrově Svatý Bartoloměj v Karibiku. Jeho přistávací dráha je do svahu, proto je sestup ze vzduchu velice strmý, navíc měří pouhých 650 metrů.

Adrenalinová letiště ale nejsou jen na jiných kontinentech. Jedno takové je i v lyžařském středisku Courchevel přímo v srdci francouzských Alp. Také je ve svahu a runway má pouhých 530 metrů. V Evropě je jednoznačně nejvýš, 1747 metrů nad mořem.

I přímým letem z Prahy se můžete dostat na hodně nebezpečná letiště. "Jedním takovým je třeba Funchal na Madeiře, nejbližším je ale asi Innsbruck v Rakousku. Letiště není úplně nejdelší a nachází se také v údolí, v závěru musíte udělat manévr o 180 stupňů a vrátit se na letiště. Mohou tam být i kombinace různých větrných rotorů, které mohou ztěžovat manévr," popsal Zemánek.

Letiště na Madeiře ale jednoznačně je jedním z těch, kterého se piloti obávají nejvíc. Runway je tu částečně na pylonech a má dvě dráhy proti sobě. Až těsně před přiblížením se rozhoduje, kterým směrem letoun přistane. "Před drahami je údolí, které při jakémkoli silnějším větru urychluje vzduch. Právě změny intenzity síly větru vytvářejí nebezpečné turbulence," dodává Zemánek.

Piloti se připravují také na případný neúspěch. Například že bude letiště zavřeno nebo že se jim nepodaří přistát. "Kolikrát sleduji už den předem vývoj počasí na daném letišti, abych si udělal mentální obrázek o tom, jaká situace může nastat," přiblížil Zemánek.

Dalších nebezpečných letišť si všímá web Sláva nazdar výletu. Nejkratší runway na světě najdete na letišti Saba v Karibském Nizozemsku, měří necelých 400 metrů. Na honduraském letišti Toncontín zase musejí piloti před přistáním prudce zatočit a klesat daleko vyšší rychlostí, než se běžně přistává.

Letiště na Gibraltaru je proslulé tím, že místní runway kříží hlavní ulici města. Když přistává letadlo, spustí se závory a auta musejí čekat, dokud nemají zelenou. Co se počasí týče, je nevyzpytatelné letiště McMurdo na Antarktidě. Dráha je tady z ledu, a tak hodně záleží na tom, jaké povětrnostní podmínky zrovna panují. Podobné je to tak na grónském Narsarsuag, kde se navíc přidávají silné turbulence. Na skotském Barra musejí letadla počkat na odliv, poté přistávají do mělké zátoky.