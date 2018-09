Na těchto místech v republice natankujete nejlevněji! PŘEHLED

Mezi jednotlivými čerpacími stanicemi jsou rozdíly až tři koruny za litr pohonných hmot. Co se týče benzínu, v Česka můžete natankovat průměrně za 32 až 34 korun za litr. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Moravskoslezského kraje, kde cena začíná už na 30,60 korunách. Nafta se pohybuje v průměru od 31 do 33 korun za litr.

Zdroj: ceskybenzin.cz Nejnižší ceny benzínu v ČR.

Jelikož jsou ve většině krajů České republiky rozdíly v cenách za litr v řádu korun, řidičům osobních aut se opravdu vyplatí hledat benzinku s nejnižšími cenami. Několikanásobně to platí u řidičů nákladních vozů, do nádrže kamionu se totiž vejde 700 až 1 500 litrů nafty, což při natankování plné nádrže už udělá v peněžence znatelný rozdíl.

Zdroj: ceskybenzin.cz Nejnižší ceny nafty v ČR

Na zlevňování pohonných hmot to bohužel zatím nevypadá, což je zpráva, která majitele vozů rozhodně nepotěší. Chvíli to sice vypadalo, že ceny benzinu a nafty by mohly mírně klesnout, moc dlouho to však nevydrželo.