Výbuch plynu zabil mladíka, deset lidí zranil. Byl to armagedon!

Mrtvý teenager, nejméně deset popálených lidí a stovka domů v ohni. Desetitisíce lidí prchají ze svých domovů. To je prozatímní bilance čtvrtečního výbuchu plynovodů v Bostonu.

Osmnáctiletý Leonel Robson seděl v autě na příjezdové cestě u svého domu, když se na vůz zřítil komín, informuje americký server journal-news.com. Mladík utrpěl rozsáhlá zranění, která bohužel byla neslučitelná se životem. Zemřel krátce poté, co byl transportován do nejbližší bostonské nemocnice.

Obrovské požáry zachvátily desítky rodinných domů na předměstí amerického Bostonu. Massachusettská policie uvedla, že prvotní explozi způsobil výbuch plynového potrubí, následovalo čtyřicet dalších výbuchů, oheň se rychle rozšířil.

A možná to není konečné číslo, policie nevylučuje, že by výbuchy mohly ještě pokračovat. Desetitisíce lidí byly evakuovány. "Vypadalo to jako armagedon," popisuje tragédii jeden z obyvatel bostonského předměstí.

Guvernér Charlie Baker k případu řekl, že může trvat dny až týdny, než bostonská policie vše vyšetří a než se objeví odpovědi přesné příčiny výbuchu plynovodů.

"Zatím to nevypadá, že by výbuchy byly cizího zavinění,"uvedla kancelář bostonské FBI.