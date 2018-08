Na tohle si dávejte pozor! 10 rad pro začátečníky i grilmistry

1. Kdo se připraví, má vystaráno

Je nám jasné, že to bude znít trochu banálně, ale představte si situaci, kdy je na roštu naloženo spoustu dobrot a dojte uhlí nebo plyn. Raději se před každou grilovačkou nezapomeňte ujistit, že máte dost na podpal a přesně víte, jak se s grilem pracuje. Šikovné také je zapálit gril s předstihem, hlavně když čekáte hosty a používáte dřevěné uhlí. Vůně kouře navodí tu správnou atmosféru a taky si ušetříte nervy s tím, kdyby oheň jako na potvoru nechtěl chytnout.



2. Studené maso na gril nesmí

Přinejmenším půl hodiny předem vyndejte maso z ledničky a nechte ho zteplat na pokojovou teplotu. Teplotní šok na grilu by i z kvalitního masa mohl udělat nešťastnou podrážku. Klidně mu dopřejte i hodinu, aby se nadechlo. Čas navíc bude maso potřebovat i po opečení - nechte ho chvilku odpočinout, nejlépe ještě zakryté alobalem. Dobré steaky potřebují klidně i 15 minut, aby se šťáva v mase dobře rozložila. Teprve potom se můžete pustit do jídla.

Zdroj: Profimedia



3. Jedině čerstvé bylinky

Suché kořenící směsi dokážou v žáru grilu jediné - spálit se. Raději sáhněte po čerstvých bylinkách, které jsou v létě plné chuti a vůně. Stačí hrst například tymiánu, rozmarýnu a petrželky smíchat s nasekaným česnekem a citrónovou šťávou a máte postaráno o skvělou marinádu. Pokud bez kořenící směsi nemůžete být, nechte ji na mase dostatečně dlouho, aby se navlhčila. Díky tomu na grilu lépe obstojí a skutečně poslouží k ochucení masa.



4. Sůl až nakonec

Až budete maso nakládat, počkejte se solením až do momentu, kdy půjde maso na gril. Do marinády sůl nepatří, vytahuje totiž s masa šťávu a to by pak bylo vysušené. Pohlídejte si i kořenící směsi, do kterých výrobci sůl často přidávají. Nejlepší je vetřít sůl do masa před opékáním, nebo až na talíři.



5. Pohlídejte si teploty

Pro opékání masa musí být gril pořádně rozpálený, nicméně vysoká teplota nevyhovuje každému pokrmu. Ryby a drůbež se naopak lépe připraví při nižší teplotě, stejně tak zelenina nebo ovoce. Shrňte žhavé uhlíky stranou a nechte je sálat nepřímo.

6. Zapomeňte na vidličku a dopřejte grilu klid

Oblíbený nešvar je naložit na gril všechno najednou a pak postupně přesouvat a přerovnávat. S množstvím jídla se gril zahltí a snižuje se teplota, takže se maso nedokáže pěkně zatáhnout. Lepší bude, když si připravíte všechno potřebné ke grilu a postupně opečete jednotlivé chody. Posunování a otáčení jídlu tolik neškodí, ale připravujete se o pěkně vypečené proužky. Aby se hezky udělaly, musí si pokrm na roštu chvilku poležet bez vyrušování. A když přijde čas ho otočit, použijte jedině grilovací kleště. Píchání vidličkou zbytečně uvolňuje šťávu a maso by se začalo trestuhodně vysušovat.



7. Důkladné propečení se dá pojistit

Za oním napichováním se často skrývá snaha ujistit se, zda je maso dobře propečené. U burgeru či lososa je určitá míra nedopečenosti v pořádku, u steaku je naopak vítána. Pokud chcete mít jistotou například u kuřecího s kostí, dá se maso předpéct v troubě nebo převařit. U žeber je taková úprava dokonce vhodnější, protože by se jinak musela dlouho propékat a tím vysušit. Uvařte je doměkka v nálevu se solí, octem, česnekem a kořením (bobkový list, nové koření, celý pepř). Potřete marinádou a na grilu už jen čtvrt hodiny dopečte, aby se udělala hezká kůrčička.

Zdroj: Profimedia



8. Bez dipů a omáček to nepůjde

Nebyla by to žádná pořádná grilovačka, kdyby chyběly nejrůznější dipy k namáčení masa či zeleniny. Připravte si jich vždycky několik, protože dovážou jídlo zajímavě ozvláštnit. Není to nic složitého, stačí pár surovin a je hotovo

• dip z modrého sýru - rozmačkejte sýr s modrou plísní a smíchejte s řeckým jogurtem, lžící majonézy a trochou citrónu pro dochucení

• meruňkovo-hořčičný dip - meruňkový džem smíchejte s dijonskou hořčicí a čerstvým tymiánem

• rajčatová salsa - opečená nebo i čerstvá rajčata nakrájejte nadrobno, smíchejte s koriandrem, špetkou sušeného česneku a zakápněte limetou



9. Všechno není jen o mase

Kolem masa se toho u grilu točí hodně, ale i bez něj to je super. Rozhodně stojí za to udělat si opečenou kukuřici, zeleninové špízy, rozpéct sýry nebo voňavou česnekovou bagetu s bylinkami a olivovým olejem. Zelenina se skvěle postará o přílohu i hlavní jídlo, že se vám po mase ani nezasteskne. Určitě také musíte vyzkoušet grilované ovoce. Meruňky, broskve, ananas i banány jsou jako sladká tečka nepřekonatelné. Nejlepší jsou jen tak samotné, ale dají se kombinovat i se zmrzlinou či jogurtem.



10. Připravte se na příští grilování

Až opečete a sníte poslední grilované dobroty, nezapomeňte rošt vyčistit. Možná se vám do toho nebude tak úplně chtít, ale při další grilovačce si budete děkovat. Všechny připečené kousky jídla a kapičky marinády je potřeba pečlivě odstranit, aby se na ohni dál nepřipalovaly. Pokud by na špinavý rošt přišlo čerstvé jídlo, všechny zuhelnatělé kousky by se na něj přilepily. Nebylo by to nic zdravého a také by byla velká škoda dobrého jídla.