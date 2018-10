Na toho už se zapomnělo? Bratr vévodkyně Kate je pořádný fešák

Zatímco Kate (36) a Pippa Middletonovy (35) plní stránky novin pravidelně, málokdo si vzpomene, že ty dvě mají i bratra. A především dámská část populace může litovat, že se na veřejnosti neobjevuje častěji. Je to totiž neskutečný fešák!

Sestra vévodkyně Kate se v úterý stala maminkou. Společně s manželem Jamesem Matthewsem (43) přivítali na světě svého prvního syna. Jméno však prozatím tají.

Na novorozeného synovce se přišel do Nemocnice sv. Marie podívat i Pippin bratr James (31), který se stal už čtyřnásobným strýčkem. A okamžitě na sebe strhl pozornost fotografů, upozorňují tvnoviny.sk.

Málokdo si totiž pamatuje, jaký je James vlastně fešák! Do porodnice si nakráčel v pohodlném oblečení jen s mobilem v ruce. To vévodkyně Kate ještě syna své sestry neviděla, prozatím na to kvůli pracovnímu vytížení neměla čas.

Podívejte se na reportáž ze svatby Pippy: