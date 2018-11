Na Ukrajině chtějí stanné právo! Ozbrojené síly mají pohotovost

Ruské úřady dnes obnovily v Kerčském průlivu dopravu pro civilní plavidla. Podle agentury TASS to oznámil šéf krymských námořních přístavů Alexej Volkov. Pohyb v průlivu byl v neděli omezen poté, co ruské bezpečnostní složky zadržely v Černém moři tři ukrajinské lodě, které údajně nelegálně vpluly do ruských vod.