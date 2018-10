Na výročí ČSR se lidem otevřely jindy nepřístupné budovy

Úřad vlády v sobotu a neděli mimořádně zpřístupní Hrzánský a Lichtenštejnský palác. Hrzánský palác na Hradčanech bude otevřen oba dny od 9 do 17 hodin, Lichtenštejnský v sobotu od 13 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17.

V Hrzánském paláci, který sloužil od června do září jako hlavní pracovní sídlo premiéra Andreje Babiše a kde se konala zasedání vlády, si mohou návštěvníci kromě krásných interiérů prohlédnou výstavy Symboly republiky a Můj stát.

Lichtenštejnský palác, který leží na Kampě, používá Úřad vlády k reprezentačním účelům a ke konání významných zasedání a konferencí. V obou vládních objektech můžou návštěvníci využít komentovaných prohlídek.

U pleitosti oslav 100. vro vzniku eskoslovenska vs zveme na dny otevench dve v Hrznskm a Lichtentejnskm palci. Slavnostn v nrodnch barvch bude svtit Kramova vila, rezidence prvnho eskoslovenskho premira. #spolecnestoleti https://t.co/eJq7YDIhgY pic.twitter.com/KoA892CBfs — ad vldy R (@strakovka) October 26, 2018

V Poslanecké sněmovně, která sídlí na Malostranském náměstí, se uskuteční den otevřených dveří v neděli 28. října. Lidé si budou moct od 9 do 16 hodin prohlédnout reprezentační sály, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů. Návštěvníci rovněž obdrží Pamětní list, který jim připomene událost, které se odehrály před sto lety v dnešním sídle Poslanecké sněmovny.

Senát v neděli nabídne k prohlídce Valdštejnský palác, kde návštěvníci mohou vidět například výstavu "Mnichovská dohoda v kontextu evropských dějin 20. století", a přilehlý Kolovratský palác.

K příležitosti výročí se lidem otevřou rovněž některá ministerstva. Den otevřených dveří se například v oba víkendové dny uskuteční od 9 do 16 hodin v Černínském paláci, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věcí. Jedná se o exkluzivní akci, která se koná pouze jednou za rok.

Ministr @TPetricek na @mzvcr vtal nvtvnky v reprezentanch prostorch ernnskho palce, kter je pstupn dnes i ztra. Vce informac zde https://t.co/kSOPpRviOj #CZ100 pic.twitter.com/GFdkdqCGwr — MZV R (@mzvcr) October 27, 2018

Návštěvníci si budou moct prohlédnout nejzajímavější a nejcennější prostory barokního Černínského paláce, včetně bytu Jana Masaryka. Navštívit mohou i zahradu paláce. Z bezpečnostních důvodů ministerstvo neumožní vstup do paláce lidem s velkými zavazadly a kočárky.

Poprvé v historii se veřejnosti otevře i Ministerstvo zdravotnictví, které sídlí na Palackého náměstí - otevřené však bude pouze v sobotu od 9 do 16. Kromě prohlídky reprezentativních prostor včetně pracovny ministra a jeho náměstků si návštěvníci mohou nechat vyšetřit zrak či kožní znaménka, změřit tlak, hladinu cukru v krvi nebo se zaregistrovat do registru dárců kostní dřeně.

Den otevench dve je v plnm proudu Jsme tady pro vs do 16 hodin! Tak pijte Tme se na vs! pic.twitter.com/wCjkQRRmYb — Min. zdravotnictv (@ZdravkoOnline) October 27, 2018

Dalšími ministerstvy, které otevřou své brány veřejnosti, jsou ministerstvo školství, spravedlnosti, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj.