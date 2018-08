Na zem si při bouřce nelehejte! Experti radí, jak se nejlíp chránit

Hasiči vydali soubor rad, jak bychom se měli chovat během bouřky, aby nás nezasáhl blesk. A to hlavně pokud jsme venku v přírodě. Dozvíte se, jakou bychom měli zaujmout při bouřce polohu, jestli je bezpečné utíkat a co bychom neměli dělat v žádném případě.

Že se nemá v bouřce schovávat pod osamělé stromy nebo rovnou stožáry vysokého napětí, ví každé malé dítě. Kde je to ale v terénu nejbezpečnější? "Někde uprostřed lesa, háje, hluboké údolí. Všechna místa, kde nebudu vyčnívat jako nejvyšší bod," vypočítala mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Jenže nic z toho nemusí být zrovna po ruce. Mirek Dušín z Rychlých Šípů proto radil, že při blízké bouři si má člověk v poli lehnout přímo na zem. Podle hasičů to ale tak úplně správné není. Stále jste totiž většinou výš než okolní terén a navíc zvětšujete plochu, do které může blesk udeřit.

Správná poloha je o něco méně pohodlná. Člověk by neměl být ani moc rozkročený. Vůbec nejbezpečnější je mít nohy u sebe a sednout si na bobek do vajíčka.

Když už míříte k nejbližšímu lesu, můžete klidně upalovat, co vám síly stačí. Blesku je to úplně jedno. "Vůbec nehrozí vyšší riziko, než kdybych stál. Je to mýtus," vysvětlil meteorolog Petr Dvořák.

Jestli se v bouřce něco opravdu nedoporučuje, tak se zdržovat na vyvýšených místech, sportovat a ještě přitom držet v ruce železné předměty. Golfisté se prý ale děsit nemusejí. "Je pravda, že máme z historie jeden případ, kdy golfistu zasáhl blesk. Je to opravdu velmi ojedinělé," sdělila Zaoralová.

Mnohem nebezpečnější je koupání v rybníku nebo plavba na lodičce. Windsurfing v bouřce se podle hasičů rovná pokusu o sebevraždu. Cyklista by pak měl za bouřky sesednout, schovat ho na co nejbezpečnějším místě a vzdálit se od něj. To ale udělá asi málokdo, zvlášť s kolem za desítky tisíc.

"Vůbec nejlepší je nevycházet nebo se skrýt v budovách, které jsou nejlépe chráněny bleskosvodem," doplnil Dvořák. Ročně blesk v Česku zasáhne několik lidí, ochránit vás nemusí ani to, že jste ve městě. Loni na začátku prázdnin takhle zemřela žena na pražském Střížkově.