Nabídla muži sňatek přes e-mail. Místo svatby přišel o statisíce

Olomoučtí kriminalisté vyšetřují poměrně bizarní pokus o seznámení přes internet. Muži přišla přes e-mail žádost o sňatek od neznámé cizinky. Během dvou let z něj vylákala přes 800 tisíc korun. Teprve poté, co přestala odepisovat, muž pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod.

Seznamování přes internet má mnoho výhod, přináší s sebou ale i riziko nejrůznějších podvodů. O tom se přesvědčil muž z Olomoucka, kterému v září 2016 přišel na e-mail obsahující fotku ženy s žádostí o seznámení a sňatek.

Žena muži napsala, že pochází z bývalého Sovětského svazu a slíbila mu, že přiletí do Česka, kde se spolu usadí. Od té doby si spolu pravidelně psali a během komunikace se cizinka snažila působit na jeho city.

"Pod nejrůznějšími záminkami a přísliby (např. na vyřízení víza, zakoupení letenky do České republiky apod.) se jí podařilo z něj vylákat přes 825 tisíc korun," uvedla mluvčí policie Irena Urbánková. Peníze jí poslal v několika platbách na zahraniční bankovní účet.

Nakonec žena k mužově překvapení přestala na konci minulého roku komunikovat a slehla se po ní zem. V tu chvíli muž pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod a nahlásil to policii. Ta začala případ vyšetřovat a dotyčné ženě - pokud to opravdu byla žena - hrozí za podvod osm let ve vězení.

Policisté varují před podobným seznamováním se prostřednictvím internetu. "Stejným způsobem mohou být kontaktováni další muži. Při komunikaci na internetu je nutné být zvláštně opatrný a ostražitý," dodala Urbánková. Podvodníci obvykle požadují zaslání peněz na zahraniční účty.