Nabité jaro na Nově: SuperStar, Robinson i nová reality show!

Také jaro bude stát na televizi Nova za to! Vrací se pokračování celosvětově fenomenální pěvecké show SuperStar, nové epizody kriminálních seriálů Specialisté a Dáma a Král a druhá série úspěšné reality show Robinsonův ostrov. Na další příběhy svých oblíbených postav se mohou těšit i diváci seriálů Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice, pokračovat bude Výměna manželek. Televize připravuje další díly oblíbené dokureality série Malé lásky a reality show Mise nový domov.

"Každým rokem je naším cílem navázat na nabídku atraktivního obsahu, na který jsou u nás diváci zvyklí. Vedle programových pilířů přinášíme nejenom pokračování úspěšných projektů, ale také novinky. Mezi ty letos bude patřit pořad Utajený šéf," říká Alex Ruzek, ředitelka sekce programu.

Jaro na televizi Nova

Pondělní večery na TV Nova přinesou napínavou atmosféru, u které se diváci rozhodně nestihnou nudit. Od 20.20 pokračuje s novými díly kriminální seriál Specialisté a ještě ten večer budou ve zbrusu nové řadě dobrodružné reality show Robinsonův ostrov bojovat noví soutěžící o výhru 2 500 000 Kč. Robinsonův ostrov poběží na TV Nova v pondělí od 21.15 a ve středu od 21.35.

Úterky a čtvrtky zůstávají nadále ve znamení oblíbených seriálů a publicistických pořadů TV Nova. Nové příběhy přinese Ordinace v růžové zahradě 2 (od 20.20) a samozřejmostí jsou i pravidelné publicistické pořady Víkend nebo Prásk!.

Středy představí neuvěřitelné příběhy z reálného života v reality show Výměna manželek (od 20.20) i vypjaté emoce, dobrodružství a chvíle napětí v dalších epizodách Robinsonova ostrova.

Pátky nabídnou pohodové večery u zahraničních filmů, jakými jsou například všechny díly amerického filmu Iron Man, oba díly snímku Lovci pokladů, komedie Návrh nebo romantická klasika Hříšný tanec a mnoho dalšího.

Sobotní večer bude patřit nové řadě celosvětově fenomenální hudební reality show SuperStar (od 20.20). V porotě tentokrát usednou ostřílený porotce Pavol Habera, novodobý idol Ben Cristovao, zpěvák skupiny Monkey Business Matěj Ruppert a krásná a empatická zpěvačka Katarína Knechtová. V sobotu přes den pokračují oblíbené publicistické pořady Koření, Rady ptáka Loskutáka a Volejte Novu.





Nedělní prime time na TV Nova bude plný exkluzivního obsahu. Mezi něj na jaře 2018 patří pokračování kriminálky Dáma a Král (od 20.20), který si na podzim získal u diváků velkou oblibu. Po Dámě a Král následuje publicistický pořad Střepiny.

Co se chystá?

Mezi připravované projekty patří zbrusu nový pořad Utajený šéf, ve kterém se manažeři velkých a úspěšných firem vypraví v přestrojení mezi své vlastní zaměstnance, aby zjistili, jaké to je pro ně pracovat. Co zjistí a co si vyslechnou? Rozhodně to bude stát za to.

V přípravě jsou také další díly dokureality série Malé lásky, které opět nahlédnou na intimní chvíle nastávajících maminek a tatínků. S novými epizodami se na televizní obrazovky vrátí také reality show Mise nový domov s Terezou Pergnerovou a jejím týmem.

