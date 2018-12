Emička jediná přežila těžký porod dvojčat. Teď jí můžete pomoci i vy

Emička vyrůstala v bříšku své maminky společně se svým dvojčetem. V 33. týdnu těhotenství byly holčičky navždy odděleny tím, že menší děvčátko již bohužel nemělo sílu a nedokázalo bojovat. V důsledku tohoto úmrtí bylo nutné provést akutní císařský řez, kdy se narodila Emička.

Během prvních chvil života u ní došlo k srdeční zástavě, dále k selhání funkce ledvin a byla absolutně odkázána na přísun kyslíku do plic. Emička bojovala každou minutou, dnem, měsícem a pomalu se uzdravovala, avšak stupeň nedonošenosti a nedostatek kyslíku pro mozek byly tak vysoké, že byla Emičce diagnostikována dětská mozková obrna.

Mentálně je naštěstí v pořádku, velké problémy má s motorikou. Projevuje se to tak, že zatím nedokáže správně lézt, sama se posadit, postavit ani chodit. Na vozíku zvládne přesun na menší vzdálenosti.

Emička má moc ráda pohyb a jednou by chtěla začít sportovat. K tomu se ale potřebuje osamostatnit, k čemuž by jí právě vozík pomohl v hodnotě 94 000 Kč. Pomozte Emičce zažít pocit volnosti, pomozte jí při registraci do některého ze závodů v běhu na lyžích, seriálu SkiTour nebo přímo na účet Nadace Nova číslo 4228732329/0800 s nutným variabilním symbolem 1122018. Děkujeme, že pomáháte!