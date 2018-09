Eliška neměla kvůli léčbě otce na školu. Její talent nazmar nepřijde!

Eliška se hudbě věnuje prakticky od narození, na housle hraje už od svých pěti let. "Bavilo mě to víc a víc. Zlom nastal asi ve čtrnácti, kdy jsem se sama zamilovala do hudby," popisuje.

Její otec, známý skladatel a dirigent Ondřej Kukal, před lety vážně onemocněl. Byl v kómatu a Eliščina maminka se musela starat o něj i o tři děti. Přesto, že se nakonec uzdravil, následky nemoci si nese dodnes. Ale peníze na nákladná studia nadané houslistky v rodině chybí. "Já si myslím, že když ten člověk chce, je vždy spoustu možností, spoustu organizací. A je to určitě o vůli a já jsem měla velké štěstí," vypráví.

Díky charitativní akci se jí teď sen studovat na prestižní škole ve Vídni zřejmě splní. Za skvostný minicooper v designu navrženém prapravnukem slavného houslaře Luka Stradivari se vybralo 850 tisíc korun, což pokryje celé tři roky jejího studia.

"Eliška rozhodně patří k největším talentům v houslové hře v jejím věku, mezi houslistkami ji považuji za opravdu špičkovou,"chválí mladou hudebnici český virtuos Václav Hudeček.

"Měla těžký rodinný osud a přesto svoji píli a snahou se dostala tam kde je," říká na adresu Elišky Karel Kadlec, předseda dozorčí rady.

"Hrozně moc mi to pomůže ve studiu. Z rodinného rozpočtu bychom to finančně asi neutáhli. Tak mám velkou radost,"usmívá se šťastně Eliška. Mladá hudebnice se teď ve Vídni bude moci setkat a studovat s největšími hudebními talenty z celého světa.