Naděje na záchranu ze studny se tenčí. Rozhoduje 10 klíčových věcí

Záchranné práce na vytažení dvouletého Julena Rosello z vrtu, do kterého spadl, finišují. Zbývá vykopat už jen čtyřmetrovou šachtu, která by horníky k uvězněnému batoleti dovedla. Právě tato fáze je ale nejvíc nebezpečná. Hotovo by mohlo být během 24 hodin.