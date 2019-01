Naděje pro lidi s exekucí: Poslanci schválili svůj návrh na oddlužení

Asi 860 tisíc Čechů je v exekuci, přibližně 500 tisíc jich má více než jednu. Dostat se z dluhové pasti je přitom pro mnohé nemožné. Pomoci by jim s tím měla novela insolvenčního zákona, která by umožnila dosáhnout na osobní bankrot daleko většímu počtu lidí.

Poslanci na dnešním jednání rozhodovali o tom, jak nakonec zákon bude vypadat. Senátoři jim totiž vládní návrh vrátili s několika změnami. Původní novela, kterou poslanci dříve schválili, počítala s tím, že by dlužník musel během pěti let splatit alespoň 30 % dluhů. Pokud by se mu to nepodařilo, rozhodoval by o oddlužení soud, a to s ohledem na to, zda se o splacení dluhů člověk alespoň snažil. Sněmovní verze také počítala s oddlužením za tři roky, pokud dlužník zaplatí 60 % dluhů.

Senátoři oproti tomu požadovali, aby podmínka splatit alespoň 30 % dluhů byla úplně odstraněna. Tak by na oddlužení dosáhli i ti úplně nejchudší. Zmizel by také neziskovkami kritizovaný princip 1+1, kdy dlužník musel měsíčně splácet dvojnásobek odměny insolvenčního správce, tedy v přepočtu necelých 2 200 korun.

Jestli byste na osobní bankrot dosáhli a kolik byste spláceli, si spočítejte na kalkulačce:

Poslanci nakonec po dlouhém jednání návrh senátorů nepřijali, přijali ale původní znění novely zákona, na oddlužnění by tak mělo dosáhnout větší množství lidí.

Pro senátní podobu oddlužení hlasovalo 62 ze 184 přítomných poslanců. Pro její schválení bylo nutných nejméně 93 hlasů. Senátní znění novely nepodpořili zejména poslanci hnutí ANO, ODS a SPD. Původní návrh Sněmovny pak dolní komora potvrdila hlasy 181 ze 186 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.