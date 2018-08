Nehoda na soutěži hasičů: Míša po zásahu proudem málem oslepla

Teprve 18leté Míše, dobrovolné hasičce a závodnici v požárním sportu, se stala jedna ze soutěží osudnou. Proud vody ji plnou silou zasáhl do očí, které vážně poranil. Míša teď téměř nevidí. S pravým okem dokonce musela na operaci a další ji ještě čeká. Protože na světě neexistuje žádná dostupná léčba, skládají se nyní lidé Míše na asistenční pomůcky, které by jí do budoucna mohly usnadnit život.