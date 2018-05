Nadšenec koupil ruinu, udelal z ní krásný hrad! Má i kapli na svatbu

Každá romantická povaha bude nadšená. Není tu sice všechno nablýskané a reprezentativní, ale hrad, ještě před nedávnem odsouzený k zániku, dává s partou nadšenců dohromady majitel Pavel Palacký. Ze 130 komnat už stačil dvaceti spravit střechu, podlahy a stropy. A to stojí velké peníze.

"S tím pocitem žít, je těžký. Ale když to trošku nadnesu, je to samozřejmě bezva. Je to nějakej ucelenej kulturní celek," okomentoval proměnu hradu Palacký. "Vlastně tu jedna půlka je vidět, že se už trošku máklo, když to takhle řeknu. Ale tý práce je jako na kostele," prohlásil jeden z turistů.

Asi nejpyšnější je hradní pán na věž. Před lety se částečně zřítila, dnes už je ale přístupná s výhledem na Doupovské a Krušné hory. Hrad má tři nádvoří, nepřehlédnutelnou zámeckou bránu, trofejní sál, sklepní prostory původně gotického sálu. K hradu patří i kaple, přímo stvořená na svatby.

Horní Hrad najdete cestou z Karlových Varů do Chomutova za obcí Krásný Les. Původní název Hauenštejn má svou historii. Když německý název hradu volně přeložíme do češtiny, znamená to palici a kámen, což dokazuje, že se tady přes osmi sty lety začalo těžit. Nejčastěji stříbro, cín, drahé kamení. A právě tento hrad tady byl postaven proto, aby ta důlní díla někdo hlídal.

Můžete se tu i vyspat. K dispozici je 80 lůžek. Vstupné je lidové, parkoviště zdarma. Uvaří vám tu, nic tu turistům nechybí. A u hradu stojí i botanická zahrada. Za statečnost při obnově Hauenštejnu si hradní pán zaslouží stříbro.