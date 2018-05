Nahlédněte do královské kuchyně! Tohle budou jíst hosté na svatbě

Fotografie přímo z kuchyně hradu Windsor zveřejnila královská rodina na sociálních sítích. Kuchaři a pomocníci na snímcích připravují zeleninu - myjí a krájejí chřest, loupou hrášek i malé brambory. Většina surovin je místní.

"Královská rodina vychází na skvělé období. Všechna populární britská zelenina zrovna dozrává, čehož chceme využít," uvedl šéfkuchař rodiny Mark Flanagan. Plody pocházejí především ze zahrad, které patří královně Alžbětě II.

Princ Harry a Meghan Markle se do výběru jídla na svou svatbu snažili maximálně zapojit. "My jsme jim dali několik doporučení, ale vše bylo na nich. Ochutnali, co se dalo, a rozhodovali o všech detailech," doplnil Flanagan.

K přesnému složení menu se nechtěl šéfkuchař vyjádřit. Prozradil pouze to, že na recepci se budou podávat jednohubky a jídla v miskách, která se ale budou moci sníst vestoje. Hosté si pochutnají i na čokoládových lanýžích.

Královskou svatbu budou v sobotu sledovat tisíce lidí po celém světě. Obřad začíná ve 12:00 místního času (14:00 našeho) v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Na následnou hostinu je pozváno asi 200 hostů.