Kate dojala Brity. Třetí dítě představila v šatech jako Diana

Britové si všímají, jak to vévodkyni Kate slušelo, když veřejnosti poprvé ukázala svého druhého syna. Vévodkyně zvolila červené šaty s bílým límečkem. Podobně se oblékla i princezna Diana, když světu poprvé ukázala prince Harryho. Není to přitom poprvé, co Kate zvolila nápadně podobné šaty, jaké předtím měla její tchýně.