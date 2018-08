Exotickou nemocí se nakazíte i v Česku! Případů dál přibývá

O neskutečném štěstí může mluvit pan Klouček, který jen o vlásek unikl smrti. Vše začalo ve Venezuele, kam se před lety vydal s kamarádem. "Do povodí Orinoka, nádherná džungle, měl jsem tam velkou žízeň, takže já jsem hledal, čeho se napiju. Indiáni říkali, že se mám napít z řeky, že to pijou taky, tak jsem je následoval," popsal.

A to se mu málem stalo osudným. "Potom mi začala hrozná angína, dostal jsem nějakou bakterii, naštěstí to bylo těsně před odletem. V Česku už to začalo, okamžitě Bulovka, byl jsem v umělém spánku asi týden a potom jsem se probudil v Motole, tam jsem byl celej rozřezanej na plicní ventilaci," dodal.

Díky specialistům, kteří bakterii odhalili a včas nasadili léčbu antibiotiky, a dlouhé rekonvalescenci nakonec vše dobře dopadlo. Pan Klouček je dnes opět zdravý a dokonce bez následků. "Než jsem se dal úplně do pořádku, do toho původního stavu, to mohlo trvat tak šest měsíců," říká pan Klouček.

V posledních letech narůstá počet Čechů infikovaných malárií, na kterou, po kousnutí komárem, zemře na světě milion lidí ročně. Zatímco v roce 2009 bylo nahlášeno 11 případů, před dvěma lety 38. Letos už je to kolem 20 případů.

"Dokáže probíhat komplikovaně, ten pacient může skončit na Jednotce intenzivní péče, eventuálně té nákaze může i podlehnout," uvedl Milan Trojánek z Kliniky infekčních, parazitických a tropických nemocí v nemocnici Na Bulovce.

Komár, který přenáší tropické nemoci, se začal objevovat i v Česku. Kvůli oteplování se na jihu Moravy rozmnožily druhy komárů, které mohou přenášet tropické nemoci - třeba komár tygrovaný. "Měli bychom se obávat samičky, sameček není nebezpečný," vysvětlil hygienik Oldřich Šebesta.

Takový komár už v Chorvatsku způsobil nákazu horečkou dengue. Hygienici proto testovali i moravské komáry a zjistili, že mají v těle stejně hrozivý virus - západonilskou horečku. Tu prodělal například herec Pavel Nový.

Před třemi let byl největší hrozbou, hlavně pro těhotné ženy, virus zika. Ten ohrožuje vývoj mozku nenarozeného dítěte. V roce 2015 se z Jižní Ameriky začal rozšiřovat po světě. První Češi se nakazili v únoru 2016. Otestovat se v česku nechalo asi 800 lidí, nákaza byla potvrzena u 20 z nich.Po celém světě se virem zika nakazily miliony lidí.