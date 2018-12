Smrtící nákaza v Česku? Pacienta vezli z Ostravy do Prahy

Pacienta původně přijala fakultní nemocnice v Ostravě. Podle informací TV Nova jde o 27letého muže, který se měl nedávno vrátit z Jordánska. Na Blízkém východě pracoval jako průvodce a údajně se proti tamním nemocem nenaočkoval.

Mluvčí nemocnice Na Bulovce uvedl, že se snaží lékaři zjistit, jestli se muž nenakazil nebezpečným virem, který způsobuje smrtící nemoc MERS. Ta je mutací známější SARS, která se vyskutuje především na Blízkém východě.

Muže museli záchranáři a hasiči, kteří s převozem pomáhali, umístit do speciálního boxu. Manipulovat s ním museli jen v ochranných oblecích, virus je totiž vysoce nakažlivý. Na Bulovku ho záchranka převezla ve středu večer, lékaři mu ihned odebrali vzorky.





Pokud by se smrtící nákaza u muže potvrdila, v ohrožení by byli všichni, kdo s ním přišli do kontaktu. Ti by také museli absolvovat stejné testy, aby se nemoc prokázala, nebo vyvrátila.

MERS je onemocnění, který způsobuje virus blízký známějšímu SARS. Jde o Blízkovýchodní respirační syndrom, poprvé prokázaný v roce 2012 v Saudské Arábii. Odborníci už potvrdili přenos z člověka na člověka, většinou jsou ale nositeli viru zvířata - nejčastěji velbloudi.

Mezi příznaky MERS patří horečka, kašel, dušnost, akutní zápal plic a selhání ledvin. Úmrtnost na toto virové onemocnění je 43 % - za posledních šest let se objevilo 136 potvrzených pacientů, z nichž zemřelo 58 nakažených.