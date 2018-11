Náklaďák uvízl na zamrzlém přejezdu! Srážce řidič nezabránil

Do srážky chyběly tři minuty a 15 vteřin. Na přejezdu se loni na konci ledna míjely dva vozy. Jde o frekventovaný železniční koridor. Na záběrech bezpečnostních kamer je vidět, jak řidič a závozník bojují, co mohou, ale auto se ani nehne.

"Nešlo to dopředu ani dozadu, za náma vyběhl kolega, snažili jsme se to rozhoupat," popsal už dříve řidič náklaďáku Jiří Moravec. Závory šly ale brzy k zemi a vlak byl už slyšet za zatáčkou. "Já to mám před očima dodneška," prohlásil závozník Vladimír Schejbal.

Dvojice se proto rozdělila. Muži na kolejích mávali, co mohli. "Šel jsem mu naproti a dával jsem znamení, on tam měl 120," popsal Moravec. Už věděl, že je zle. Nakonec na záběrech jen nešťastně máchne rukama. Pak se souprava zprudka opře do náklaďáku. "Těch lidí bylo ve vlaku 123, došlo k jednomu zranění," uvedla státní zástupkyně Lenka Pospíšilová.

Řidič vinil z nehody správce komunikace, kteří podle něj údržbu zanedbali. Jenže podle soudu měl počkat, až auto v protisměru projede a pak teprve vyrazit. Odešel s podmínkou a patnáct měsíců nesměl sednout za volant. "Zdá se mi o tom, léčím se, je to trest," prohlásil Moravec.

Záběry televizi Nova poskytl soud, rozsudek už je totiž pravomocný. Tři a půl milionu byla škoda na vlaku, půl milionu na nákladním autě.