Nákupní šílenství začalo, Black Friday provází násilí i smrt

Být první ve frontě o černém pátku, to je splněný sen mnoha Američanů. Neváhají kvůli tomu strávit ve frontě dlouhé hodiny bez ohledu na počasí. Třeba ve Washingtonu teploty klesly pod bod mrazu.

"Fouká studený vítr, i v rukavicích je mi zima. To je teď nejhorší," popsal Juan Londolo. To nejhorší ale tradičně přichází až v obchodech, kdy výjimkou nejsou bitky a pěstní souboje.

Někteří obchodníci nabízejí až osmdesátiprocentní slevy. Množství zboží je ale vždy limitované. Proto se černý pátek ve Spojených státech i Británii nese ve znamení tlačenic a soupeření v kamenných obchodech.

"Děláme to každý rok, je to naše tradice. Nakupujeme dárky pro děti a rodinu. Většinou utratíme kolem šesti set dolarů," vysvětlila Sherrel Prattová. To je v přepočtu asi patnáct tisíc korun. Odborníci očekávají, že letos tržby přesáhnou v přepočtu 520 miliard korun.

Ještě před zahájením nákupů v rámci černého pátku musela ve městě Hoover v americkém státě Alabama zasahovat policie. Hádka dvou mladíků před nákupním centrem vyústila ve střelbu, při které zemřel jeden z mladíků a další dva lidé utrpěli zranění.

"Policista byl v době útoku nedaleko a když uslyšel střelbu, utíkal na místo střelby. Útočníka na místě zastřelil," uvedl policista Gregg Rector. Jednou ze zraněných je dvanáctiletá dívka, která podstoupila operaci a není v ohrožení života.