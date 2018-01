Hra na piano, dort ve tvaru srdce: Tak to vypadalo ve štábech

Sedmi kandidátům sobota třináctého přinesla smůlu. Dva naopak míří do velkolepého finále. A tak už od rána všude vládlo napětí, koho voliči posunou dál a koho ne.

reklama

Mezi prvními přišel sledovat sčítání hlasů textař Michal Horáček, který do svého volební štábu dorazil zhruba hodinu před uzavřením volebních místností, dal si oběd a potom novináře, než mezi ně přišel, chvíli napínal.

"Děkuji své ženě Michaele, díky které jsem mohl projet Českou republiku křížem krážem," prohlásil pak Horáček v proslovu, v němž poděkoval také voličům. "Mluvil s mnoha lidmi, navštívil hrozně moc míst, nikdo nebyl na tolika místech a s takovým zájmem," sdělila zase jeho manželka.

Téměř na minutu přesně, kdy se uzavřely volební místnosti, dorazil do svého štábu v Loretánské ulici současný prezident Miloš Zeman. Jako první přijelo auto s jeho manželkou, pět minut poté se dostavil i on sám. Na místě už čekali Zemanovi nejbližší spolupracovníci a přátelé - mezi nimi například kancléř Vratislav Mynář nebo zpěvák Daniel Hůlka. Do jejich blízkosti ale novináři nesměli.

Naopak ve volebním štábu druhého z kandidátů, na kterého se dnes usmálo štěstí, se to jen hemžilo novináři, známými osobnostmi a podporovateli. Jiří Drahoš v kampani několikrát zmínil svou lásku k hudbě, a tak ve štábu celý den hrál pianista. Večer k pianu zasedl i poslanec TOP 09 Dominik Feri.

"Vypadá to nadějně, nevím, jaké jsou aktuální výsledky, ale když jsem odjížděl z domu, nevypadalo to špatně. Pokud to takhle zůstane a já doufám, že ano, tak bych především rád konstatoval sportovní terminologií, že jsme postoupili ze skupiny do finále," hlásil Drahoš odpoledne.

"Zemanovi to pomaloučku padá a Drahošovi to pomaloučku stoupá, tak doufám, že skončí kolem 35 procent, to by byl nádherný signál do druhého kola, takhle by se mi to líbilo," pochvaloval si ještě před spočítáním všech hlasů zpěvák Petr Janda.

Přesto, že na 35 procent nedošlo, radost byla znát na každém kroku. Ve chvíli, kdy výsledek pro Miloše Zemana poklesl pod 40 %, přítomní ve štábu propukli v hlasitý jásot.

V průběhu odpoledne to v ostatních volebních štábech ale vypadalo úplně jinak - prázdno, ticho a zklamání. "Že bych zářil nadšením, to se říct nedá," říkal smutně poslední Vratislav Kulhánek. "Nechtěl jsem ani dělat žádný takový setkání, protože jsem věděl, že to nedopadne tak, že bych otevíral zátky šampaňského," tvrdil producent Petr Hannig.

Kdo si ale zklamání příliš nepřipouštěl, byl expremiér Mirek Topolánek. Poprvé předstoupil před novináře až poté, co už byly výsledky známé. A začal, jako v kampani, tiše - znakovou řečí. "Nejsem zklamán, protože jsem do toho šel s tím, že jsem musel sám sebe probudit z určité letargie a rezignace," promluvil nakonec Topolánek.

Podpořit ho přišel i jeho syn. "Jsem strašně rád, že do toho otec šel, protože pro spoustu lidí ukázal, že má sílu, má zkušenost," prohlásil Topolánkův syn Tomáš.

A o rodinu se mohli dnes opřít i jiní kandidáti - třeba Pavel Fischer, který se vyhoupl na třetí místo. "Ta radost je sdílená, je nás tady taky tolik, je tady rodina, proto jsou tady moji rodiče, moji sourozenci, celý tým," řekl bývalý diplomat.

Třeba Marek Hilšer si pověsil ve štábu fotky s manželkou, velké díky své druhé polovičce před kamerami dával najevo i Jiří Hynek.