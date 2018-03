Místo křídy se chopili zbraní, američtí učitelé se učí střílet

Američtí učitelé se v některých státech učí střílet. Nápad prezidenta Donalda Trumpa po několika vražedných útocích třeba v Texasu dostává konkrétní obrysy. Kantoři základních a středních škol mohou podstoupit výcvik, který by je naučil zneškodnit případného útočníka.

Je to poměrně neobvyklý pohled, namísto křídy učitelé drží v ruce zbraň a trénují střelbu na terč. Ve svém volnu se učitelé sjeli do střelecké akademie v Texasu, kterou založil bývalý policista Tim Bulot.

"Je to poprvé. Normálně cvičím policisty nebo členy zásahových jednotek," uvedl Bulot. Na Floridě, kde se odehrál poslední masakr, při kterém zemřelo 17 studentů, už guvernér podepsal zákon o bezpečnosti na školách. Učitelům a dalším zaměstnancům škol dovolí za určitých podmínek nosit střelnou zbraň.

Program nabízí 132 hodin výcviku. Na některých školách v Texasu se kantoři dobrovolně učí reagovat na děsivé scénáře už déle než 10 let. "Snažíme se o co nejlepší bezpečnost v našich školách, nikdy nevíte, co může přijít. A je lepší být připraven, než nepřipraven," vysvětlila učitelka Kim Raneyová.

Kritici upozorňují na to, že učitelé mají učit a na pořádek a bezpečnost má bdít profesionální ostraha. "Je absolutně směšné si myslet, že za 132 hodin výcviku budete připraveni zasáhnout proti ozbrojenému útočníkovi, který přišel do školy zabíjet děti," myslí si ředitel školní bezpečnostní rady Curt Lavarello.

Na Floridě se kromě vyzbrojení učitelů počítá i s posunem věkové hranice pro koupi pušek z 18 na 21 let, norma zavádí i třídenní čekací lhůtu při nákupu všech zbraní.

Prezident Trump sice chce vyzbrojit učitele, ale zároveň prohlásil, že kdyby sám byl poblíž střelby na střední škole v Parklandu na Floridě, vběhl by dovnitř třeba i neozbrojený.