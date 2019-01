Námořník políbil po návratu svého manžela. Fotka vyvolala skandál

Rozdílné reakce vyvolala ve světě fotka dvou námořníků, kteří se líbají v přístavu poté, co se jeden z nich vrátil z mise domů. První polibek je tradicí amerického námořnictva. Před zakotvením totiž probíhá loterie a její vítězný člen posádky, může jako první políbit svou partnerku nebo partnera.

Fotka obletěla celý svět. Manželé Bryan a Kenneth Woodingtonovi se políbili po sedmiměsíčním odloučení ve floridském přístavu. Jejich fotografie je téměř identická s ikonickou fotkou oslav konce druhé světové války v New Yorku z roku 1945.

"Bryan navrhnul, abych se oblékl do bílého. Chtěl ten slavný snímek napodobit. Tehdy ale netušil, že loterii vyhraje," řekl Kenneth Woodington.

Je to poprvé, co loterii o první polibek vyhrál muž, který má doma partnera stejného pohlaví. A i když většina lidí sdílí radost manželů, najdou se i nepřející. "Jednou za to budou pykat," napsal na facebook jeden z uživatelů. "Jsem veteránem amerického námořnictva a je mi z toho zle!" rozhořčoval se další.

Zamilovaný pár to ale z míry nevyvedlo. "Jsou lidé, kteří v tom vidí krásu. A těm, kterým se to nelíbí, vzkazuji: Mějte se hezky," usmívá se Kenet.





Sňatky homosexuálů jsou ve Spojených státech běžné. Tamní nejvyšší soud je legalizoval v roce 2015. V Česku je situace jiná. Zákonodárci jsou stále rozděleni na dva nesmiřitelné tábory.

I když čeští poslanci o legalizaci sňatků homosexuálů v loňském roce horlivě debatovali, k žádnému posunu zatím nedošlo. Gayové a lesby tak u nás stále smí uzavírat jen registrované partnerství.