Napadl matku nožem. "Chci se o něj dál starat," prosila žena soud

Až 20 let vězení hrozí 24letému Zbyňku Holubovi z Mostu za pokus o vraždu vlastní matky. Loni v září ji měl napadnout dvaceticentimetrovým nožem. Plány na vraždu v hlavě střádal roky. Prý kvůli tomu, že mu rodiče, především matka, nedávali dostatek svobody.

Drobný mladík s vizáží chlapce loni v září napadl matku nožem, rány směřoval do hlavy. Žena měla bodnořeznou ránu na krku a na obličeji. Syna po chvíli zastavil jeho otec, který z ložnice slyšel křik manželky. Tím ženě zřejmě zachránil život. Útočníka si odvezla policie.

"Čin jsem spáchal s rozmyslem, uvažoval jsem o něm několik let. Postupně během té doby jsem se k němu odhodlával. Když jsem stál před svou matkou, nebyl jsem psychicky připraven na to, jak hrůzný to bude prožitek," vypověděl před soudem Zbyněk Holub.

Syn se podle své výpovědi cítil svými rodiči utiskovaný. Prý mu nedávali dostatek svobody, byl na nich finančně závislý a vadilo mu i to, že ho jezdí navštěvovat na univerzitní kolej. Roky v něm prý rostl hněv především vůči matce a střádal plány jak ji zabít.

"Na obžalovaného jsem podal obžalobu pro pokus trestného činu vraždy. Je ohrožen trestem odnětí svobody v rozmezí 12 až 20 let," uvedl státní zástupce Vladimír Jan.

U soudu vypovídali oba rodiče. Syna označili za psychicky nemocného a na soud apelovali, aby ho osvobodil. Prý se o něj chtějí dál starat.