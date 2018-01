Dočkáme se ještě zimy v nížinách? Meteorolog řekl, jak to bude!

Zdá se, že příliš sněhu si již tuto zimu neužijeme. Tedy alespoň v nížinách. Na horách je zatím sněhu dost a nejspíše tam ještě nějaký čas vydrží. První polovina února by měla být jak teplotně tak i srážkově spíše podprůměrná: "Únor je vůbec nejméně srážkový měsíc z celého roku," vysvětluje tiskový mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Dvořák.

Zima nejspíš letos nebude příliš dlouhá. Zahraniční dlouhodobé klimatologické předpovědi ukazují, že první tři až čtyři měsíce tohoto roku by měly být teplotně nadprůměrné: "Do března by měly být teploty spíše vyšší, než bývají obvykle," říká Petr Dvořák a dodává, že je možné, že za dva měsíce touto dobou budeme chodit v tričku s krátkým rukávem.

Podle statistik dokonce zhruba každý šestý březen bývá překročena i teplota dvaceti stupňů Celsia. O tom, jaké bude letos léto, je ještě předčasné hovořit. Přesto dlouhodobé klimatologické předpovědi říkají, že bude nejspíše velmi teplé. "Ale tam je velká míra nejistoty, přece jen takhle dlouhodobé předpovědi jsou zatíženy velkou chybou," upozorňuje Dvořák. Celý rozhovor s meteorologem Petrem Dvořákem si můžete poslechnout ve videu v úvodu článku.