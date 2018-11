Napůl prase a napůl člověk. Vesnice se bojí zlého znamení

Když přivedla koza majitelky Josephiny Repiqueové na svět svá tři mláďata, všichni se zhrozili. Jedno z nich totiž vypadalo velmi podivně, vůbec nepřipomínalo kůzle. Nemělo žádnou srst, bylo bílé a podivně lesklé. Víc než na kozu se mládě podobalo na prase.

Koza prý měla při porodu komplikace, veterinář musel mláďata odrodit císařským řezem. Koza kromě malého mutanta porodila ještě další dvě další kůzlata. Sourozenci byli o dost menší. Všechna zvířata však krátce po porodu uhynula. Nakonec zemřela i jejich matka.

Když se na farmě filipínské ženy podivný tvor narodil, všichni to brali jako zlé znamení. Zvláštní tvor vyděsil kromě farmářky i celé okolí. Vesnice se totiž nachází v poměrně zaostalé oblasti, lidé zde věří v nadpřirozené síly. Místní si myslí, že jde o boží trest.

"Nikdo nevíme, co to je, ale koza to určitě není. Je to strašidelné. Neumíme si vysvětlit, proč se to stalo, proč nás postihlo takové neštěstí," uvedla farmářka.

Zvláštní tvor zaujal i vědce. Shodli se, že mutaci způsobila genetická porucha. Objevila se teorie, že kozu nakazili virem RVF komáři, kteří nemoc přenášejí.