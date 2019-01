Náročný výstup na Sněžku: Otužilci a sníh nejméně po kolena

Kvůli silnému větru lanovka na Sněžku nejezdila, z Růžové hory tak vyšel štáb pěšky. Už po několika metrech je ale humor přešel.

Každým krokem se štáb bořil do závějí nejméně po kolena. Poznámky lanovkářů, že bez sněžnic se na Sněžku vyjít nedá, asi měly něco do sebe. Alespoň štábu slíbili, že když se nevrátí do tmy, zavolají horskou službu.

Tři kilometry na vrchol nakonec zvládli za hodinu dvacet. "Když to srovnám s výletem na Kokořín, to se nedá srovnat. Tam byly alespoň stánky s občerstvením. Ale co je tady? Prd! Snad jen Poštovna, která je obalená místy až čtyřmetrovou vrstvou sněhu," komentuje cestu reportér televize Nova.

Jen se dostat přes sníh ke dveřím, je práce ve dvou na hodinu. "Teď tady jsou místy čtyři, pět metrů," popisuje Jiří Lukeš z Poštovny na Sněžce.

Naposledy na Sněžce bylo tolik sněhu před šesti lety. V neděli to ale prý byl opravdový sibiřský extrém. Ten ze Sněžky vyhnal i na ledacos zvyklé osazenstvo Poštovny.

A zatímco reportér se psychicky připravoval na sestup do základního tábora, respektive na Růžovou horu, připadal si, že dostal halucinace z vysokohorské nemoci. K vrcholu Sněžky se totiž blížila dvojice turistů do půl těla a jen v kraťasech.

Lanovkáři jim horskou službu nakonec volat nemuseli. Jestli jí ale nakonec nepotřebovali dva otužilci, to se štábu zjistit nepodařilo.