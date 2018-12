NASA má první zvukový záznam větru na Marsu! Poslechněte si ho

Americká sonda InSight přistála na Marsu na konci listopadu. V pátek 7. prosince Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil první zvukovou nahrávku, kterou sonda vyslala z Marsu na Zemi. Zvuk dokázal zachytit senzor na měření tlaku a seizmograf.

Na zvukovém záznamu můžete slyšet nárazy větru do solárních panelů, které vyvolaly vibrace sondy. "Senzory sondy InSight zachycují úchvatný zvuk o nízké frekvenci vyvolaný vibracemi, které způsobil vítr vanoucí od severozápadu k jihovýchodu o rychlosti zhruba 3 až 26 km/h," uvedla NASA.

Zachycení zvuku bylo neplánované a nečekané. InSight byla na Mars poslána, aby - jako úplně první sonda - prováděla seizmický průzkum.

Její senzory jsou nastaveny tak, aby rozpoznaly zemětřesení - respektive marsotřesení - a tlak vzduchu díky vibracím způsobenými větrem. Seizmograf vědcům pomůže poodhalit, co se děje pod povrchem rudé planety.

Vzhledem k nízké frekvenci NASA doporučuje, aby si lidé vzali sluchátka, chtějí-li dobře slyšet nárazy větru.

