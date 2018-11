K Zemi se řítí obří asteroid. Srážka hrozí už za pět let, varuje NASA

Ani ne za pět let hrozí Zemi srážka s obrovským asteroidem. Škody by byly tak velké, jako po výbuchu nejsilnější vodíkové bomby, jakou kdy lidstvo vytvořilo. Informuje o tom americká NASA.

Nebezpečný asteroid je široký 213 metrů, to znamená dvakrát větší než londýnský Big Ben a stejně velký jako most Golden Gate v San Franciscu. Dopadnout by mohl už 8. srpna 2023. Naštěstí je pravděpodobnost, že Zemi mine, 99,9999967 procent, jak informoval list Mirror. Kdyby však asteroid s označením 2018 LF16 přece jen do Země narazil, způsobil by katastrofické škody.

"Některé asteroidy mohou být v případě srážky pro Zemi velmi nebezpečné, jejich odhadovaný počet je však v sluneční soustavě velmi malý. Více než 90 procent takových asteroidů jsme objevili, sledujeme je a nepředstavují pro nás riziko srážky,“ informovala Evropská kosmická agentura.

Ve sluneční soustavě je velký počet asteroidů s průměrem menším než 10 metrů, které nepředstavují pro Zemi hrozbu. Nebezpečím by mohly být asteroidy s průměrem desítek až stovek metrů, jako je právě 2018 LF16.