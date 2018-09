Naštval se, že ho vyhodili z klubu. Najel na parket autem! VIDEO

Ve Velké Británii začal soud s mužem, který najel do davu tanečníků v klubu. Chtěl se prý pomstít za to, že ho vyhazovači zesměšnili, když mu nařídili odejít. Zranil 17 lidí a čelí obžalobě z pokusu o vraždu.

Mladík byl podle obžaloby pod vlivem alkoholu i drog. Před činem měl vypít 15 panáků vodky a několik tequily a také vykouřit pět až deset cigaret z marihuany. V takovém stavu sednul za volant auta Suzuki Vitara. Informuje o tom portál Metro.

Při najetí na parket nočního klubu Blake's ve městě Gravesend zranil 17 lidí. Stalo se tak v polovině března, teď se případ dostal k soudu. 21letý Mohammed Abdul vinu popřel. "Byl jsem naštvaný a ponížený. Chtěl jsem jen uštědřit vyhazovačům lekci," uvedl.

Přiznal, že chtěl, aby se klub ten večer musel uzavřít, nikoho prý ale nechtěl zabít. Čelí přitom obžalobě z pokusu o vraždu. "Přijal zodpovědnost leda za špatné řidičské schopnosti," prohlásil v závěrečné řeči obhájce Danny Moore. Obžaloba je podle něj přitažená za vlasy.

Podívejte se na záběry z bezpečnostní kamery:

Podle státního žalobce jen zázrakem vyvázli všichni živí. "To ale neznamená, že by nechtěl Abdul zabíjet," doplnil Simon Taylor směrem k porotě. Poukázal na to, že za celou dobu Mohammed nezpomalil ani se nepokusil odklonit auto, aby lidi netrefil.

Abdul byl ve venkovním klubu asi tři hodiny, než ho před půlnocí vyhazovači vyrazili, protože byl moc opilý a obtěžoval hosty. Rozhodl se pomstít, proto najel do úzké uličky před parketem a poté i na něj. Klub tvoří jen přístřešek.

Podle záběrů z bezpečnostní kamery Abdul před vchodem zastavil. Zřejmě se rozmýšlel, jestli to opravdu udělat. Pak ale najel do tančících lidí. Porota si vzala čas na rozmyšlenou, verdikt zatím nepadl.