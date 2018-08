"Naštvané matky" jsou naštvané ještě víc! Zrušili je na Facebooku

Existuje jen omezený počet nahlášení, který může facebooková stránka dostat, než bude zrušena, a ten hnutí Naštvané matky přesáhlo. Nejedná se o první zablokování této stránky. Na konci června sám facebook stránku na dvanáct hodin zablokoval kvůli nenávistnému obsahu.

"Dvanáctihodinové zrušení naší stránky ukázalo, kolik je na nás nalepených udavačů a bonzáků," napsala tenkrát Eva Hrindová na facebooku. "Neexistuje žádný jiný důvod, než omezení svobody slova. Čistá cenzura v té nejkrystaličtější podobě," dodala.

V neděli byla stránka opět zrušena - tentokrát definitivně. "Bezmoc, smutek, naštvání... To je ta svoboda?" napsala trpce Hrindová na Twitteru. Na otázku, proč nezveřejní důvod zrušení, odpověděla: "Protože jsme žádný důvod neobdrželi. Jen odkaz na pravidla, který podle mého soudu nijak neporušujeme."

Tak u je to definitivn - nae strnka s milionovm dosahem Natvan matky je bez vysvtlen zruena - u ji nevid ani admini. Ti roky prce a destky tisc investovanch do reklamy jsou pry. Jen tak. Bezmoc, smutek, natvn... To je ta svoboda?