Naučte se překonávat sami sebe: Jak posílit slabou vůli a zhubnout

Za předpokladu, že jen vidíte jídlo a už máte hlad, je to jistě problém. Řešit se dá. Nemusíte ho dostat ze svého dosahu, ale bohatě bude stačit, když ho zkrátka dáte pod pult, jelikož tady platí rčení „sejde z očí, sejde z mysli.“ Zkuste i opačný způsob a vyskládejte si na linku citrony a balené vody. Když si totiž vymačkáte pár kapek do tekutiny, věřte, že vám to hlad zažene.



Zkuste sprchu po ránu

Zní to banálně, ale hranice vám posune i obyčejná sprcha. Každé ráno si ji dávejte nenápadně studenější a studenější. Za chvilku vám ledovka ani nepřijde a do práce budete chodit plní energie. Sprcha po ránu vám totiž zvýší krevní tlak a možná i zlepší náladu. Večer vás pro změnu přichystá ke spánku. Tělo zkrátka ví, jak fungovat.







Předtím než do sprchy vlítnete, musíte logicky vstát. Každý noční tvor potvrdí, že ráno posouvá budík třeba desetkrát za sebou. To je ale to nejhorší, co můžete udělat. Mozek se mezi jednotlivými zvoněními nastaví na spánek a s další zazvoněním jste unavenější a unavenější. Celý den pak vypadáte jako mátoha. Ubírejte si počet zvonění den za dnem. Za chvíli vstanete na první dobrou a ani nebudete vědět jak.



Běh místo čokolády

Pokaždé, když se octnete ve stresu, máte logicky chuť sáhnout po něčem sladkém. Chcete ale přece posilovat vůli, takže až to na vás přijde, běžte místo mlsání běhat. Možná zpočátku budete běhat jako blázni, ale alespoň zhubnete, o což vám jde. Pokud běhu neholdujete, klidně místo něho vyberte nějaký jiný vytrvalostní sport jako rychlou chůzi nebo jízdu na kole.







Vůle se dá posílit i tak, že budete kontrolovat sami sebe. Za předpokladu, že máte chaos ve financích, kontrolujte, za co utrácíte. Chcete zhubnout? Sepište si, co jíte přes den. Šance, že se přestanete cpát po nocích, se zmenší, když budete jíst pětkrát denně. Snídaně by měla být vydatná, oběd může být těžší a večeři volte lehkou. Podstatné je mezi hlavními jídly svačit. Pak se hlad ani nedostaví a vy nebudete ani co překonávat.