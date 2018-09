Naučte své děti hospodařit s penězi. Tady jsou tři kroky, jak na to

Začněte už od školky



Jako v mnoha dalších ohledech, také při finanční výchově platí pravidlo „čím dříve, tím lépe.“ „Chcete-li, aby si vaši potomci již od dětství postupně osvojovali principy zacházení s penězi, mluvte s nimi otevřeně a na rovinu,“ říká Stáňa Křížová, lektorka finanční gramotnosti. Děti není třeba již od raného věku zbytečně strašit všemi finančními nástrahami, které na ně ve světě dospělých číhají. K finanční zodpovědnosti ale určitě přispívají pravidelné diskuze

o tom, kde se peníze berou, co představují, jak se platí, nebo co kolik stojí.





S kapesným nečekejte do střední, začněte od první třídy









Zdroj: oficiální zdroj





Předejte jim zodpovědnost na druhém stupni základky nebo na střední

Zdroj: oficiální zdroj

Kapesné je praktickým cvičením nakládání s financemi, a proto i s ním je nejlepší začít co možná nejdříve. „Začněte klidně s pár desítkami korun na zmrzlinu nebo bonbóny, ale dávejte je dítěti pravidelně. Právě pravidelný měsíční příjem totiž dítě poučí o hodnotě peněz,“ říká Radka Černá ze Sberbank. Nezapomínejte ale, že rozhodování o tom, jak kapesné použít, by mělo zůstat jen na dětech. „Rodiče by neměli nijak zasahovat do toho, co si dítě za kapesné smí koupit nebo ne. Součástí výchovy by ale měly být diskuse i o tom, na co si děti šetří, za co chtějí utrácet,“ upozorňuje Křížová.Pokud cítíte, že jsou již vaše děti připraveny zvládnout správu vlastních financí samy, není zcela od věci přemýšlet nad zřízením dětského nebo studentského účtu , přičemž u některých mají rodiče plnohodnotná dispoziční práva. „Rodiče by měli mít přehled o tom, co jejich děti dělají, jak na tom jsou s penězi – tak, aby měli možnost o tom s nimi mluvit,“ říká Stáňa Křížová.Pokud se rozhodnete svému dítěti účet zřídit, máte z čeho vybírat. „Banky studentům nabízí nejrůznější výhody. Mezi nimi jsou například minimální poplatky za vedení účtu nebo výběry z bankomatů zdarma. Sberbank nabízí v rámci FÉR konta možnost zvolit i variantu MINI, která je bez poplatků za vedení účtu i v případě, že ho aktivně nevyužívají. Začnou-li po ukončení školy svůj účet využívat aktivněji, mohou volně přejít na variantu AKTIV nebo OPTIMAL,“ dodává Radka Černá ze Sberbank.