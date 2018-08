NÁVOD: Ztratili vám zavazadlo? Můžete žádat o náhradu škody

Všichni se při cestě na dovolenou bojíme ztráty či poškození zavazadel a výrazného zpoždění nebo úplného zrušení letu. V případě problémů radí Evropské spotřebitelské centrum co nejdříve kontaktovat operujícího dopravce a o případnou náhradu škody žádat písemně bez zbytečného odkladu. U zpožděných či poškozených zavazadel pak do 7 dnů od jejich doručení.

Ztráta či zpoždění zavazadla cestou na dovolenou je noční můrou pro všechny cestovatele. Když člověk zjistí, že je jeho zavazadlo poškozené nebo je zpožděné, za ztracené se považuje až po 21 dnech od přistání, je potřeba si na přepážce určené pro reklamace zavazadel nechat vystavit takzvanou PIR zprávu, která slouží jako potvrzení o nastalé mimořádnosti.

„Následně je potřeba se ve lhůtě 7 dnů od doručení zavazadla obrátit na dopravce písemně s žádostí o náhradu skutečně vzniklé škody. Může jít o cenu poničeného zavazadla, nebo náklady vynaložené na nákup věcí, které jsou potřeba pro běžné fungování – drogerie, základní oblečení – nebo pro splnění účelu cesty, jako jsou plavky, boty na pláž a podobně,“ vypočítává Tichota.

Důležité je mít na paměti, že nestačí během 7 dnů vyplnit zprávu PIR, ale je potřeba do 7 dnů písemně kontaktovat dopravce, který provozoval daný let, a to nejlépe s přiloženou zprávou PIR.

Výrazné zpoždění a zrušení letu

„V případě zrušení nebo významného zpoždění letu mají cestující vždy právo na bezplatné občerstvení a v případě potřeby i ubytování. Pokud situace nastala vinou na straně dopravce, pak mají cestující právo i na náhradu škody ve výši 250 až 600 eur v závislosti na vzdálenosti letu,“ říká Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra ČR.

To se samozřejmě netýká okolností, které nemohl operující dopravce ovlivnit. Zpravidla jde o rozmary počasí nebo stávku zaměstnanců letiště či pilotů a letušek.



Letecká společnost je podle evropského nařízení 261/2004 povinna cestujícího informovat o zrušení nebo významném zpoždění letu, o jeho právech a dalším postupu.

V případě, že byl váš let zrušen, musí dopravce zajistit přesměrování za jiný let za srovnatelných podmínek. Cestující má také právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.

V případě významného zpoždění či úplného zrušení letu by si měl cestující nechat písemně potvrdit přímo na letišti, aby mohl následně žádat náhradu škody. Měl by také požadovat uvedení důvodů zpoždění.

„Někteří dopravci totiž při případném sporu o náhradu škody postupně mění důvody zpoždění či zrušení letu ve snaze vyhnout se povinnosti kompenzaci vyplatit. V tomto ohledu stojí za zmínku, že ani technická závada zpravidla nevyváže dopravce z povinnosti vyplatit 250 až 600 eur na osobu,“ upozorňuje Ondřej Tichota.

V případě, že dopravce po dobu čekání na zpožděný či náhradní let neposkytne bezplatné ubytování s převozem do hotelu a zpět, může si ho zajistit cestující sám. Zpětně pak s účtenkami zažádá o proplacení nákladů.

„Lidé se nás ptají, jaká je lhůta pro uplatnění výše uvedených práv. Ta není určena, nicméně doporučujeme obrátit se na dopravce bez zbytečného odkladu,“ uvádí Ondřej Tichota z ESC, které působí při České obchodní inspekci. Žádat náhradu škody lze u dopravců z Evropské unie zpravidla do dvou nebo tří let.