Brno bez ANO. Ostatní strany se dohodly bez vítěze voleb

V úterý ráno to ještě vypadalo, že si ANO udrží v Brně post primátora. Odpoledne je tomu však jinak. V Brně nakonec vytvoří koalici druhá ODS s KDU-ČSL, Piráty a ČSSD. Novinářům to sdělili po patnácté hodině zástupci těchto stran.

ODS, KDU-ČSL a ČSSD tak obejdou vítězné ANO, se kterým se již před tím domluvily na koalici. Jednička ODS Markéta Vaňková dnes řekla, že se strany dohodly na základě shodných bodů programů. Ta se stane i primátorkou, jejím prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL).

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil novou brněnskou dohodu za bezprecedentní podraz. "Dnes se měla podepsat dohoda s ANO, kmotři se vracejí," uvedl.

V pondělí večer zástupci ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD po jednáních oznámili, že se dohodli na koalici. Podle Vaňkové se v úterý však věci změnily. Důvody moc nechtěla komentovat, ale jednou z příčin byly i reakce voličů ODS na sociálních sítích, kteří nelibě nesli dohodu ODS s ANO, které občanští demokraté v Brně v kampani kritizovali.

"Vnímala jsem velký tlak našich voličů. Do včerejška to vypadalo, že jiná varianta koalice neexistuje. Ale to se změnilo. Teď už tu variantu máme a jsem přesvědčena, že je to nejlepší volba," řekla Vaňková.

Dalším důvodem může být to, že Piráti dříve odmítali obejít vítězné ANO, takže nebyla ani možnost složit bez ANO koalici, která by měla většinu mandátů. Nyní už ale Piráti takovou koalici neodmítají.

Podle Vaňkové se strany shodují v rezidentním parkování, bytové výstavbě, územním plánování, ale také podpoře seniorů. Podle Hladíka je to vhodná forma spolupráce. Lídr Pirátů Tomáš Koláčný řekl, že je rád, že Piráti dostali šanci.

ODS bude mít pět radních, lidovci tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Vaňková řekla, že je ráda, že bude mít Brno po 20 letech primátorku a k tomu právničku. Před dvaceti lety byla primátorkou za ODS bývalá ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká.

Kromě Vaňkové jako primátory a Hladíka jako prvního náměstka by měli být dalšími náměstky Tomáš Koláčný z Pirátů a Oliver Pospíšil z ČSSD, posledním by měl být ještě někdo z ODS, o kom zatím strana povede debatu.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.