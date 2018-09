Poslanci odmítli přijetí syrských dětí! Smutné, reaguje opozice

Sněmovna by měla podle poslance Miroslava Kalouska (TOP 09) apelovat na vládu, aby Česko přijalo 50 syrských dětí z řeckých uprchlických táborů. Kalousek to prohlásil včera odpoledne na jednání poslanecké sněmovny. Proti takovému záměru se postavila SPD Tomia Okamury.

Kalousek uvedl, že v uprchlických táborech v Řecku je 3500 syrských dětí. "Jsou tam bez rodičů. Často vůbec netuší, zda sirotci jsou, nebo nejsou," řekl. Poukázal například na Velkou Británii, která rozhodla o přijetí 350 těchto dětí mladších 17 let. Zmínil i Izrael, který přesto, že je se Sýrií ve válečném stavu, udělil stovce dětí z válečné oblasti občanství. Česká vláda by si měla podle Kalouska stanovit parametry, jak uzná za vhodné.

"V naší zemi máme dost vlastních sirotků a nezaopatřených dětí," prohlásil Okamura. Iniciativu ohledně přijetí syrských dětí, s níž přišla europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, pokládá za kampaň před blížícími se komunálními a senátními volbami i evropskými volbami, které budou příští rok. Sýrie podle Okamury dokáže sirotkům pomoci sama, má na to podle něho prostředky.



Místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík uvedl, že Šojdrová představila svůj záměr na stranických grémiích již na jaře a držela ho poměrně v tajnosti. Řekl, že europoslankyni varoval, že pokud se ze záměru stane předvolební téma, nikomu tím nepomůže. Benešík taky podotkl, že Česko přijalo asi 50 občanů s českými kořeny z Venezuely. "Jsou tady a já žádné demonstrace nevidím," dodal.



S iniciativou Šojdrové nesouhlasí premiér Andrej Babiš (ANO), který se ale z dnešního jednání Sněmovny omluvil. Už dříve řekl, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily. Zdůrazňuje také, že debata se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let. Vyjádřil proto obavu z toho, že návrh je pouhým "plácnutím do vody" a snahou Šojdrové se zviditelnit před volbami do Evropského parlamentu. Ministerský předseda by se s ní měl sejít v pátek odpoledne.



Poslankyně ODS Miroslava Němcová označila premiérovo odmítnutí za tragicky smutné. "Není možné říci, že bohatá prosperující společnost není připravena postarat se o 50 dětí, které nemají rodiče," uvedla. Marek Výborný (KDU-ČSL) připomněl, že se ozvalo více než 50 rodin, které by byly ochotny se o syrské děti postarat. Po stabilizaci situace v Sýrii by se tyto děti mohly podle něho vrátit zpět.



"Co předvádíte, je obchod s dobrem," reagoval na Výborného Václav Klaus mladší (ODS). Jde podle něho o ryzí marketingové gesto. Syrské děti patří primárně do Sýrie, dodal.

Sněmovna po několikahodinovém jednání nepodpořila výzvu vládě na přijetí syrských dětí. Pro bylo 31 poslanců z klubů ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN z přítomných 133 členů dolní komory. Proti byli poslanci KSČM, SPD a část poslanců ANO. Sociální demokraté se hlasování zdrželi stejně jako většina zástupců ANO.